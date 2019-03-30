"Удинезе" - "Дженоа" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)

Теги удинезедженоа

"Удинезе" - "Дженоа" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Удинезе" и "Дженоа".

Читайте также: "Удинезе" разобрался с "Дженоа" в 29-м туре Серии А. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" вышла победителем из каталонского дерби (видео голов)

"Барселона" вышла победителем из каталонского дерби (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 29 33
13 Кальяри Кальяри 29 33
14 Сассуоло Сассуоло 28 32
15 Удинезе Удинезе 28 28
16 СПАЛ СПАЛ 28 26
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов