"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:2, "Аталанта" - "Сампдория" - 1:2, "Дженоа" - "Кальяри" - 2:1 (обзоры)

Теги фиорентинасампдорияаталантадженоа

"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:2, "Аталанта" - "Сампдория" - 1:2, "Дженоа" - "Кальяри" - 2:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 27-го тура итальянской Серии А, в которых "Фиорентина", "Сампдория" и "Дженоа" обыграли "Удинезе", "Аталанту" и "Кальяри" соответственно.

Также читайте отчет о матчах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кальяри 30 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
Полная таблица

топ-5 тегов