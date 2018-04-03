"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:2, "Аталанта" - "Сампдория" - 1:2, "Дженоа" - "Кальяри" - 2:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 27-го тура итальянской Серии А, в которых "Фиорентина", "Сампдория" и "Дженоа" обыграли "Удинезе", "Аталанту" и "Кальяри" соответственно.

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