"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:2, "Аталанта" - "Сампдория" - 1:2, "Дженоа" - "Кальяри" - 2:1 (обзоры)
Смотрите видеообзоры матчей 27-го тура итальянской Серии А, в которых "Фиорентина", "Сампдория" и "Дженоа" обыграли "Удинезе", "Аталанту" и "Кальяри" соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|29
|58
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|29
|50
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|29
|39
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|29
|15
|Кьево
|29
|28
|16
|Сассуоло
|29
|28
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|29
|24
|19
|Хеллас Верона
|29
|22
|20
|Беневенто
|29
|10