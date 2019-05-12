"Удинезе" и "Эмполи" добыли важные победы в своих матчах
В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Удинезе" обыграл "Фрозиноне", а "Эмполи" одолел "Сампдорию".
Отметим, что команды добыли очень важные для себя очки. "Эмполи" с 35 очками находятся в зоне вылета и от выхода оттуда их отделяет всего одно очко. "Удинезе" имеет на своем счету 37 очков и занимает 16-е место.
"Фрозиноне" - "Удинезе" 1:3
Голы: Окака Чука, 11 - 0:1, Самир, 41 - 0:2, Окака Чука, 44 - 0:3, Дионизи, 85 - 1:3
"Фрозиноне": Барди, Ариаудо, Капуано, Бригенти, Саммарко, Бегетто, Паганини, Вальцаниа (Майелло, 80), Чиано (Дзампано, 73), Чиофани (Дионизи, 65), Пинамонти.
"Удинезе": Муссо, Самир, Де Майо, Трост-Эконг (Нюйтинк, 76), Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Сандро (Хадльвредссон, 62), Окака Чука (Пуссетто, 86), Лазанья.
"Сампдория" - "Эмполи" 1:2
Голы: Фариас, 56 - 0:1, Ди Лоренцо, 75 - 0:2, Квальярелла (пен), 90 - 1:2
"Сампдория": Аудеро, Феррари, Мурру, Тонелли, Сала, Прат, Экдаль (Сау, 72), Янкто, Капрари (Роналду Виейра, 72), Габбьядини (Рамирес, 80), Куальярелла.
"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Паяч, Беннасер (Бриги, 90), Крунич, Траоре (Капецци, 87), Делль`Орко, Фариас (Аккуа, 79), Капуто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|СПАЛ
|35
|42
|11
|Сассуоло
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15