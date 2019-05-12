"Удинезе" и "Эмполи" добыли важные победы в своих матчах

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"Удинезе" и "Эмполи" добыли важные победы в своих матчах

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Удинезе" обыграл "Фрозиноне", а "Эмполи" одолел "Сампдорию".

Отметим, что команды добыли очень важные для себя очки. "Эмполи" с 35 очками находятся в зоне вылета и от выхода оттуда их отделяет всего одно очко. "Удинезе" имеет на своем счету 37 очков и занимает 16-е место.

"Фрозиноне" - "Удинезе" 1:3

Голы: Окака Чука, 11 - 0:1, Самир, 41 - 0:2, Окака Чука, 44 - 0:3, Дионизи, 85 - 1:3

"Фрозиноне": Барди, Ариаудо, Капуано, Бригенти, Саммарко, Бегетто, Паганини, Вальцаниа (Майелло, 80), Чиано (Дзампано, 73), Чиофани (Дионизи, 65), Пинамонти.

"Удинезе": Муссо, Самир, Де Майо, Трост-Эконг (Нюйтинк, 76), Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Сандро (Хадльвредссон, 62), Окака Чука (Пуссетто, 86), Лазанья.


"Сампдория" - "Эмполи" 1:2

Голы: Фариас, 56 - 0:1, Ди Лоренцо, 75 - 0:2, Квальярелла (пен), 90 - 1:2  

"Сампдория": Аудеро, Феррари, Мурру, Тонелли, Сала, Прат, Экдаль (Сау, 72), Янкто, Капрари (Роналду Виейра, 72), Габбьядини (Рамирес, 80), Куальярелла.

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Паяч, Беннасер (Бриги, 90), Крунич, Траоре (Капецци, 87), Делль`Орко, Фариас (Аккуа, 79), Капуто.     

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