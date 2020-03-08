"Удинезе" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче Серии А

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"Удинезе" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче Серии А

"Удинезе" и "Фиорентина" разошлись миром в матче 26-го тура чемпионата Италии.

"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:0

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло (Фофана, 71), Мандрагора, Сема (Зегелар, 82), Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 62), де Пауль.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Игор (Кутроне, 72), Бадель (Э.Пульгар, 87), Данкан, Кастровилли, Кьеза, Влахович.

"Фиорентина" располагается на 12 месте в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" занимает 14 место.

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