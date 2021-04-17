"Удинезе" и "Сампдория" добились побед в 31-м туре Серии А
Фото твиттер Lega Serie A
Завершились два матча 31-го тура итальянской Серии А.
"Удинезе" в гостях взял верх над "Кротоне" со счётом 2:1 благодаря дублю Родриго де Пауля.
"Сампдория" на своём поле переиграла "Верону" со счётом 3:1, победный гол с пенальти забил Маноло Габбьядини.
"Кротоне" – "Удинезе" - 1:2
Голы: 0:1 – 41 де Пауль, 1:1 – 68, пенальти Нванкво, 1:2 – 74 де Пауль.
"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Рохас, 46), Куомо (Ривьер, 82), Големич, Реца, Унас (Дзанеллато, 77), Молина, Жуниор Мессиас, Петриччоне (Чигарини, 77), Джиджи, Нванкво.
"Удинезе": Муссо, Молина (Родриго Бекао, 90), Самир, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Перейра, Уолас (Арслан, 70), Нюйтинк, Окака Чука, Несторовски (Форестьери, 70).
Удаление: де Пауль (90).
"Сампдория" – "Верона" - 3:1
Голы: 0:1 – 13 Лазович, 1:1 – 46 Янкто, 2:1 – 73, пенальти Габбьядини, 3:1 – 82 Торсбю.
"Сампдория": Аудеро, Йосида, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Адриен Силва, Янкто (Тонелли, 86), Торсбю, Дамсгор (Кандрева, 46), Верре (Кейта Бальде, 46), ла Гумина (Габбьядини, 46).
"Верона": Сильвестри, Гюнтер (Ловато, 77), Давидович, Димарко, Фараони, Стураро (Тамез, 58), Барак (Фавилли, 77), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 58), Сальседо (Колли, 81), Лазанья.
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