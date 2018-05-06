"Удинезе" - "Интер" - 0:4 (видео)

Теги удинезеинтер милан

"Удинезе" - "Интер" - 0:4 (видео)Смотрите видеообзор матча 36-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" в гостях разгромил "Удинезе".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
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