"Удинезе" - "Интер": видеотрансляция матча 35-го тура Серии А

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"Удинезе" - "Интер": видеотрансляция матча 35-го тура Серии А

В рамках 35-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на выезде сразится с "Удинезе".

"Нерадзурри" после ряда неудачных результатов во второй половине сезона рискуют выпасть из топ-4 чемпионата, поэтому победа в матче с одним из аутсайдеров турнира им нужна как воздух. Но и фриульцы остро нуждаются в очках. На горизонте вылет в Серию Б, поэтому команда сделает всё возможное, чтобы набрать баллы и оторваться от подвала таблицы.

Игра пройдёт сегодня на стадионе "Дачия Арена". Начало - в 21:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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