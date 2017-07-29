"Удинезе" купил защитника "Андерлехта"

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"Удинезе" купил защитника "Андерлехта"

"Удинезе" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Андерлехта" Брэма Нюйтинка.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. 27-летний голландец заключил с фриульцами контракт до лета 2021 года.

Нюйтинк выступал за "Андерлехт" с 2012 года, сыграл 151 матч и забил 5 голов. 

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