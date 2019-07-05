"Удинезе" купит Бекао за 1,4 миллиона евро

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"Удинезе" купит Бекао за 1,4 миллиона евро

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао продолжит карьеру в "Удинезе", об этом сообщил Гильерме Беллинтани, президент "Баии", которой принадлежат права на игрока.

По словам функционера, сумма трансфера составит 1,4 миллиона евро. Другие детали сделки он не уточнил.

23-летний Бекао в минувшем сезоне выступал за ЦСКА на правах аренды, в его активе 36 матчей во всех турнирах.

Трансферная стоимость бразильского центрбека оценивается в 7 миллионов евро.

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