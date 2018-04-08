"Удинезе" - "Лацио" - 1:2 (обзор)

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"Удинезе" - "Лацио" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 31-го тура итальянской Серии А, в котором римский "Лацио" на выезде оказался сильнее "Удинезе".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
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