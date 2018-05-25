"Удинезе" может уволить главного тренера

Главный тренер "Удинезе" Игор Тудор покинет свой пост ближайшим летом.

По данным итальянской прессы, хорватский наставник имеет разногласия с руководством по поводу стратегии клуба.

Под руководством Тудора команда добыла две победы при одной ничьей и одном поражении.

"Удинезе" занял 14-е место в чемпионате Италии.

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