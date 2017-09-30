"Удинезе" на своём поле взял верх над "Сампдорией"

В рамках седьмого тура итальянской Серии А "Удинезе" дома обыграл "Сампдорию" со счётом 2:0.

"Удинезе" – "Сампдория" - 2:0

Голы: де Пауль, 27 (пенальти) - 1:0, Лопес, 66 (пенальти) - 2:0.

"Удинезе": Биссарри, Анджелла, Самир (Аднан, 71), Ларсен, Нюйтинк, де Пауль, Бехрами (Балич, 69), Барак (Фофана, 64), Янкто, Лопес, Лазанья.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Стринич, Берешиньски, Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес (Линетти, 55), Прат, Куальярелла (Ковнацки, 73), Сапата (Капрари, 70).

Удаление: Баррето (40).

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