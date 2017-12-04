"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Удинезе" в гостях без проблем разобрался с "Кротоне".

"Кротоне" – "Удинезе" - 0:3

Голы: Янкто, 40 - 0:1, Янкто, 53 - 0:2, Лазанья, 66 - 0:3.

"Кротоне": Кордац, Симич, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Мандрагора, Барберис, Налини (Сими, 51), Роден (Стоян, 59), Тонев (Ромеро, 78), Тротта.

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Анджелла (Нюйтинк, 69), Янкто, Фофана, Барак, Видмер, Лопес (Перица, 64), Лазанья (де Пауль, 82).

Не пропустите: Гаттузо рассказал о своих переживаниях после матча с "Беневенто". | http://soccernews.ru