"Удинезе" нацелился на игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев привлёк внимание европейских клубов.
В частности, как сообщает РБК, 23-летним россиянином интересуются представители Серии А. Один из них - "Удинезе".
Известно, что скауты просматривали хавбека ещё в прошлом сезоне, когда он на правах аренды выступал за тульский "Арсенал".
Бакаев в новом сезоне провёл 6 матчей в составе "красно-белых", забил 4 гола и сделал 1 ассист
Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
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|38
|79
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|4
|Интер Милан
|38
|69
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|6
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|9
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|44
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|38
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|Дженоа
|38
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|18
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