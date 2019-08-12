"Удинезе" нацелился на игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев привлёк внимание европейских клубов.

В частности, как сообщает РБК, 23-летним россиянином интересуются представители Серии А. Один из них - "Удинезе".

Известно, что скауты просматривали хавбека ещё в прошлом сезоне, когда он на правах аренды выступал за тульский "Арсенал".

Бакаев в новом сезоне провёл 6 матчей в составе "красно-белых", забил 4 гола и сделал 1 ассист

Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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