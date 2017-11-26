"Удинезе" - "Наполи" - 0:1 (обзор)

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"Удинезе" - "Наполи" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 14-го тура итальянской Серии А, в котором "Наполи" одержал гостевую победу над "Удинезе".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 14 38
2 Интер Милан 14 36
3 Ювентус 14 34
4 Рома 13 31
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Торино 14 19
11 Фиорентина 14 18
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 14 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 13 0
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