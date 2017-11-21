"Удинезе" объявил о назначении Оддо на пост главного тренера

Теги удинеземассимо оддо

"Удинезе" объявил о назначении Оддо на пост главного тренера

"Удинезе" на своём официальном сайте объявил о назначении Массимо Оддо на пост главного тренера команды.

У руля фриульцев 41-летний специалист сменил Луиджи Дель Нери, который сегодня был отправлен в отставку.

Напомним, что что после 12 сыгранных матчей "Удинезе" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 12 очков. 

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