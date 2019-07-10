"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао
Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао стал игроком "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
"Удинезе" купил бразильца у "Байи". Минувший сезон футболист провёл на правах аренды в ЦСКА, сыграл 36 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Рыночная стоимость Бекао - 7 миллионов евро.
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