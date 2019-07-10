"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао

Теги удинезебаия де фейрацска москвародриго бекаотрансферы

"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао стал игроком "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

"Удинезе" купил бразильца у "Байи". Минувший сезон футболист провёл на правах аренды в ЦСКА, сыграл 36 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость Бекао - 7 миллионов евро.

Не пропустите: "Наполи" выиграл борьбу за Элмаса у "Зенита" и двух европейских топ-клубов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме

"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов