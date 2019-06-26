"Удинезе" ожидает перехода Бекао в июле

Технический директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино заявил, что хавбек Родриго Бекао в следующем месяце перейдет в команду. Об этом сообщает Tuttosport.

В минувшем сезоне Бекао играл на правах аренды в ЦСКА, который не смог согласовать условия контракта с игроком.

В начале июня стало известно, что "Удинезе" уже согласовал контракт с 23-летним игроком.

"Бекао должен перейти в июле", - сказал Марино.

В прошедшем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, не отметившись результативными действиями.

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