"Удинезе" ожидает перехода Бекао в июле
Технический директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино заявил, что хавбек Родриго Бекао в следующем месяце перейдет в команду. Об этом сообщает Tuttosport.
В минувшем сезоне Бекао играл на правах аренды в ЦСКА, который не смог согласовать условия контракта с игроком.
В начале июня стало известно, что "Удинезе" уже согласовал контракт с 23-летним игроком.
"Бекао должен перейти в июле", - сказал Марино.
В прошедшем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, не отметившись результативными действиями.
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