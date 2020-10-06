"Удинезе" перехватил трансферную цель "Локомотива"

"Удинезе" взял в аренду нападающего "Уотфорда" Жерара Деулофеу, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник "Барселоны" будет выступать за фриульцев до конца сезона 2020/21.

Напомним, что на испанца также претендовал московский "Локомотив".

26-летний Деулофеу перешёл в "Уотфорд" в 2018 году, сыграл 70 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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