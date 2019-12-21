"Удинезе" переиграл "Кальяри" в Серии А

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"Удинезе" переиграл "Кальяри" в Серии А

"Удинезе" дома обыграл "Кальяри" в матче 17-го тура Серии А.

"Удинезе" - "Кальяри" - 2:1 (1:0)

Голы: де Пауль, 39 - 1:0, Жоау Педру, 84 - 1:1, Фофана, 85 - 2:1.

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема (тер Авест, 66), Окака Чука, де Пауль (Яяло, 70), Лазанья (Пуссетто, 79).

"Кальяри": Рафаэл, Клаван, Ликояннис (Пеллегрини, 46), Пизакане, Чигарини, Ионицэ, Наингголан, Жоау Педру, Рог (Рагатцу, 81), Фараго, Симеоне (Черри, 60).

Отметим, что это первая победа "Удинезе" в Серии А за 6 последних матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице. "Кальяри" располагается на 5 позиции.

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