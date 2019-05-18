"Удинезе" переиграл СПАЛ и оторвался от зоны вылета
В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Удинезе" в родных стенах взял верх над СПАЛ.
Героями встречи стали полузащитник Родриго де Пауль и форвард Стефано Окака Чука. В активе аргентинца три ассиста, на счету итальянца нигерийского происхождения два забитых гола.
"Удинезе" – СПАЛ - 3:2
Голы: Самир, 5, - 1:0, Окака Чука, 31 - 2:0, Окака Чука, 35 - 3:0, Петанья, 53 - 3:1, Валоти, 59 - 3:2.
"Удинезе": Муссо, Зегелар, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Мандрагора, де Пауль, Сандро (Д'Алессандро, 16), Де Майо, Лазанья (Пуссетто, 61), Окака Чука (Теодорчик, 90).
СПАЛ: Гомис, Викари (Янкович, 70), Бонифаци, Чонек, Куртич, Фарес, Мурджиа, Валоти (Палоски, 77), Ладзари, Петанья, Флоккари (Антенуччи, 63).
Благодаря этой победе "Удинезе" поднялся на 13-е место в турнирной таблице первенства, а СПАЛ остался на 11-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15