"Удинезе" переиграл СПАЛ и оторвался от зоны вылета

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Удинезе" в родных стенах взял верх над СПАЛ.

Героями встречи стали полузащитник Родриго де Пауль и форвард Стефано Окака Чука. В активе аргентинца три ассиста, на счету итальянца нигерийского происхождения два забитых гола.

"Удинезе" – СПАЛ - 3:2

Голы: Самир, 5, - 1:0, Окака Чука, 31 - 2:0, Окака Чука, 35 - 3:0, Петанья, 53 - 3:1, Валоти, 59 - 3:2.

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Мандрагора, де Пауль, Сандро (Д'Алессандро, 16), Де Майо, Лазанья (Пуссетто, 61), Окака Чука (Теодорчик, 90).

СПАЛ: Гомис, Викари (Янкович, 70), Бонифаци, Чонек, Куртич, Фарес, Мурджиа, Валоти (Палоски, 77), Ладзари, Петанья, Флоккари (Антенуччи, 63).

Благодаря этой победе "Удинезе" поднялся на 13-е место в турнирной таблице первенства, а СПАЛ остался на 11-й строчке.

Не пропустите: Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса". | http://soccernews.ru