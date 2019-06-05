"Удинезе" переманил игрока ЦСКА

Защитник ЦСКА Родриго Бекао продолжит карьеру в "Удинезе", сообщает Football Italia.

Итальянский клуб воспользовался тем, что бразилец не может договориться с армейцами об условиях постоянного сотрудничества, и согласовал с ним условия личного контракта.

Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды, в его активе 36 матчей во всех турнирах.

Трансферная стоимость 23-летнего центрбека оценивается в 6,5 миллионов евро.

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