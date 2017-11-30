"Удинезе" - "Перуджа" - 8:3 (видео)

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"Удинезе" - "Перуджа" - 8:3 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка Италии между "Удинезе" и "Перуджей" (8:3).

Видео: "Удинезе" - "Перуджа".

Не пропустите: "Удинезе" победил "Перуджу" со счетом 8:3 и вышел в 1/8 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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