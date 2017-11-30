"Удинезе" - "Перуджа" - 8:3 (видео)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка Италии между "Удинезе" и "Перуджей" (8:3).
Видео: "Удинезе" - "Перуджа".
Не пропустите: "Удинезе" победил "Перуджу" со счетом 8:3 и вышел в 1/8 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru
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|14
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|Сампдория
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|26
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|Милан
|14
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|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0