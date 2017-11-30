"Удинезе" победил "Перуджу" со счетом 8:3 и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

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"Удинезе" победил "Перуджу" со счетом 8:3 и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Удинезе" разгромил "Перуджу" и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с "Наполи".

"Удинезе" - "Перуджа" - 8:3 (3:1)
Голы: Данило, 17 - 1:0, Лопес, 34 (с пенальти) - 2:0, Ласанья, 40 - 3:0, Черри, 45 (с пенальти) - 3:1, Лопес, 49 - 4:1, Бьянко, 55 - 4:2, Мустаккио, 61 - 4:3, Лопес, 63 (с пенальти) - 5:3, Лопес, 71 - 6:3, Ингелссон, 82 - 7:3, Янкто, 86 - 8:3

"Удинезе": Скуффет, Ларсен, Нюйтинк, Данило, Видмер, Фофана, Балич (Ингелссон, 57), Янкто, Пеццелла (Бочниевич, 73), Лопес, Ласанья (Эвандро, 76)

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