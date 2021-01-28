"Удинезе" подписал Фернандо Льоренте

Форвард "Наполи" Фернандо Льоренте стал игроком "Удинезе".

Как сообщает сайт клуба, с 35-летним испанцем заключено соглашение до лета 2022 года.

Напомним, что Льоренте известен по своим выступлениям за "Атлетик", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

В текущем сезоне футболист принял участие а пяти играх, но результативными действиями не отличился.

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