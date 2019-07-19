"Удинезе" подписал форварда "Реала"

Форвард "Реала" Кристо Гонсалес стал игроком "Удинезе".

Как сообщает сайт клуба, 21-летний испанец подписал с "черно-белыми" соглашение до 2024 года. Отметим, что ранее игроком интересовался "Зенит".

Гонсалес находился в структуре "Реала" с 2017 года. За первую команду он провел четыре матча и забил один гол.

Напомним, что в сезоне 2018/19 "Удинезе" финишировал в Серии А на 12-м месте.

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