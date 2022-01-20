"Удинезе" подписал защитника "Арсенала"

Фото: инстаграм "Удинезе"\Автор неизвестен

Испанский центральный защитник лондонского "Арсенала" Пабло Мари стал футболистом "Удинезе", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Отмечается, что игрока подписали на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В сделке не предусмотрено права выкупа.

В нынешней кампании Мари сыграл в 2 матчах английской премьер-лиги. В "Арсенал" 28-летний футболист перешел зимой 2019 года из бразильского "Фламенго".

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