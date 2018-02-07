"Удинезе" подпишет бразильца Визеу

Нападающий "Фламенго" Фелипе Визеу близок к переходу в "Удинезе", сообщает Itasportpress.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о покупке игрока. Форвард пройдет медицинское обследование в стане "зебр" и подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. Соглашение будет действовать с лета 2018 года. Ранее сообщалось, что футболистом также интересовался "Локомотив".

В минувшем сезоне 20-летний Визеу провел 38 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.

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