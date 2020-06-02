"Удинезе" подпишет хавбека "Ньюкасла". Его зарплата увеличится в 35 раз

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"Удинезе" подпишет хавбека "Ньюкасла". Его зарплата увеличится в 35 раз

Полузащитник "Ньюкасла" Мэттью Лонгстафф перейдет в "Удинезе", сообщает журналист Sky Sports Кит Дауни в своем Twitter.

Футболист достанется итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с "Ньюкаслом" истекает этим летом. Зарплата игрока составит 1 миллион 750 тысяч евро в год, что в 35 раз больше его нынешнего оклада. Стоит отметить, что "Удинезе" принадлежит владельцам "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 20-летний Лонгстафф провел за "Ньюкасл" 13 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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