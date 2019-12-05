"Удинезе" пробился в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв "Болонью"
В рамках 1/16 финала Кубка Италии "Удинезе" разгромил "Болонью".
Теперь в 1/8 финала "Удинезе" предстоит сыграть против "Ювентуса".
"Удинезе" - "Болонья" 4:0
Голы: Барак, 24 - 1:0, де Майо, 42 - 2:0, Мандрагора, 77 - 3:0, Лазанья, 90 - 4:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7