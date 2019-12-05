"Удинезе" пробился в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв "Болонью"

В рамках 1/16 финала Кубка Италии "Удинезе" разгромил "Болонью".

Теперь в 1/8 финала "Удинезе" предстоит сыграть против "Ювентуса".

"Удинезе" - "Болонья" 4:0

Голы: Барак, 24 - 1:0, де Майо, 42 - 2:0, Мандрагора, 77 - 3:0, Лазанья, 90 - 4:0

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