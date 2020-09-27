"Удинезе" проиграл "Вероне" в матче Серии А
В рамках второго тура итальянской Серии А "Верона" переиграла "Удинезе".
"Верона" - "Удинезе" 1:0
Гол: Фавилли, 57 - 1:0
"Верона": Сильвестри, Фараони, Четин, Ловато, Димарко, Барак, Велозу, Дзакканьи (Колли, 77), Тамез (Давидович, 90), Гюнтер, Ди Кармине (Фавилли, 40).
"Удинезе": Муссо, Зегелар (Аувеян, 62), Де Майо (Несторовски, 78), Родриго Бекао, тер Авест, Кулибали, де Пауль, Арслан (Форестьери, 62), Самир, Лазанья, Окака Чука.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17