"Удинезе" проиграл "Вероне" в матче Серии А

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"Удинезе" проиграл "Вероне" в матче Серии А

В рамках второго тура итальянской Серии А "Верона" переиграла "Удинезе".

"Верона" - "Удинезе" 1:0

Гол: Фавилли, 57 - 1:0

"Верона": Сильвестри, Фараони, Четин, Ловато, Димарко, Барак, Велозу, Дзакканьи (Колли, 77), Тамез (Давидович, 90), Гюнтер, Ди Кармине (Фавилли, 40).

"Удинезе": Муссо, Зегелар (Аувеян, 62), Де Майо (Несторовски, 78), Родриго Бекао, тер Авест, Кулибали, де Пауль, Арслан (Форестьери, 62), Самир, Лазанья, Окака Чука.

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