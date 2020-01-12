"Удинезе" разгромил "Сассуоло" благодаря голу Окаки Чуки
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Удинезе" разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0. Победу удинцам принесли голы Стефано Окаки Чуки, Кена Семы и Родриго де Пауля.
Благодаря победе "Удинезе" вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" остался на 14-й позиции.
"Удинезе" - "Сассуоло" - 3:0 (1:0)
Голы: Окака Чука, 14 - 1:0, Сема, 68 - 2:0, де Пауль, 90 - 3:0
"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао, Нюйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Сема, Мандрагора (Яяло, 75), де Пауль, Фофана, Окака Чука (Теодорчик, 85), Лазанья (Пуссетто, 62).
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Романья, Рожерио (Кирьякопулос, 86), Толян (Мюльдюр, 75), Бога, Маньянелли, Траоре, Джуричич (Распадори, 69), Обианг, Капуто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|19
|46
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Милан
|19
|25
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Наполи
|19
|24
|11
|Болонья
|18
|23
|12
|Хеллас Верона
|17
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12