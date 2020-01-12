"Удинезе" разгромил "Сассуоло" благодаря голу Окаки Чуки

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Удинезе" разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0. Победу удинцам принесли голы Стефано Окаки Чуки, Кена Семы и Родриго де Пауля.

Благодаря победе "Удинезе" вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" остался на 14-й позиции.

"Удинезе" - "Сассуоло" - 3:0 (1:0)

Голы: Окака Чука, 14 - 1:0, Сема, 68 - 2:0, де Пауль, 90 - 3:0

"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао, Нюйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Сема, Мандрагора (Яяло, 75), де Пауль, Фофана, Окака Чука (Теодорчик, 85), Лазанья (Пуссетто, 62).

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Романья, Рожерио (Кирьякопулос, 86), Толян (Мюльдюр, 75), Бога, Маньянелли, Траоре, Джуричич (Распадори, 69), Обианг, Капуто.

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