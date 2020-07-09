"Удинезе" разгромил СПАЛ в Серии А
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде разгромил СПАЛ со счетом 3:0. Победу удинцам принесли голы Родриго де Пауля, Стефано Окаки Чуки и Кевина Лазаньи.
Благодаря победе "Удинезе" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ по-прежнему занимает последнее, 20-е место.
СПАЛ – "Удинезе" - 0:3 (0:2)
Голы: де Пауль, 18 - 0:1, Окака Чука, 35 - 0:2, Лазанья, 81 - 0:3
"Удинезе": Муссо, Ларсен, Нюйтинк, Де Майо (Самир, 76), Зегелар (тер Авест, 77), Фофана, де Пауль, Уолас, Родриго Бекао, Окака Чука (Теодорчик, 82), Лазанья (Несторовски, 82).
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|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
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|Лечче
|27
|25
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|Брешия
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