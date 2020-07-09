"Удинезе" разгромил СПАЛ в Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде разгромил СПАЛ со счетом 3:0. Победу удинцам принесли голы Родриго де Пауля, Стефано Окаки Чуки и Кевина Лазаньи.

Благодаря победе "Удинезе" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ по-прежнему занимает последнее, 20-е место.

СПАЛ – "Удинезе" - 0:3 (0:2)

Голы: де Пауль, 18 - 0:1, Окака Чука, 35 - 0:2, Лазанья, 81 - 0:3

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Нюйтинк, Де Майо (Самир, 76), Зегелар (тер Авест, 77), Фофана, де Пауль, Уолас, Родриго Бекао, Окака Чука (Теодорчик, 82), Лазанья (Несторовски, 82).

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