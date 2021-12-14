"Удинезе" разнес "Кротоне" в Кубке Италии

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"Удинезе" разнес "Кротоне" в Кубке Италии

Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 2-го раунда Кубка Италии "Удинезе" на своем поле разгромил "Кротоне" со счетом 4:0.

Победу удинскому клубу принесли дубль Игнасио Пуссетто, а также голы Себастьена Де Майо и Айзека Саксесса.

"Удинезе" – "Кротоне" - 4:0 (3:0)
Голы: Пуссетто, 20 - 1:0, Де Майо, 28 - 2:0, Саксесс, 41 (с пенальти) - 3:0, Пуссетто, 62 - 4:0

"Удинезе": Паделли, Соппи, Де Майо, Самир (Форестьери, 58), Перес, Зегелар, Яяло (Арслан, 65), Макенго (Молина, 46), Самарджич, Пуссетто (Несторовски, 65), Саксесс.

"Кротоне": Саро, Неделчару (Пас, 46), Куомо, Сала (Висентин, 74), Донса, Дзанеллато (Вулич, 46), Скиро, Рохас, Могош (Джаннотти, 63), Марич (Каргбо, 46), Борелло.

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