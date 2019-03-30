"Удинезе" разобрался с "Дженоа" в 29-м туре Серии А (видео голов)
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Удинезе" на своём поле переиграл "Дженоа" со счётом 2:0.
В первом тайме в составе фриульцев отличился Стефано Окака Чука, а во втором - Роландо Мандрагора.
"Удинезе" – "Дженоа" - 2:0
Голы: Окака Чука, 4 - 1:0, Мандрагора, 61 - 2:0.
"Удинезе": Муссо, Де Майо, Трост-Эконг, Ларсен, Зегелар, де Пауль, Мандрагора, Фофана (Агеманг-Баду, 85), Сандро (Бехрами, 63), Пуссетто, Окака Чука (Лазанья, 74).
"Дженоа": Раду, Ромеро, Педру Перейра, Кришито, Зуканович, Радованович, Ролон (Пандев, 46), Стураро (Лападула, 70), Лерагер, Лазович (Бесса, 46), Куаме.
Благодаря этой победе "Удинезе" поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице первенства, а "Дженоа" осталась на 11-й строчке.
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