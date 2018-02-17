"Удинезе" – "Рома" - 0:2 (обзор)

Теги удинезерома

"Удинезе" – "Рома" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Ромой".

Не пропустите: "Рома" на выезде одолела "Удинезе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 25 65
2 Наполи 24 63
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 24 23
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов