"Удинезе" с хоккейным счетом победил "Беневенто" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде победил "Беневенто" со счетом 4:2.
Победу клубу из Удине принесли голы Науэля Молины, Толгая Арслана, Йенса Ларсена и Джейдена Брафа. В составе хозяев отличились Николас Виола и Джанлука Лападула.
"Удинезе", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Беневенто" с 31 очком остался на 17-й позиции.
"Беневенто" – "Удинезе" - 2:4 (1:2)
Голы: Молина, 4 - 0:1, Арслан, 31 - 0:2, Виола, 34 (с пенальти) - 1:2, Ларсен, 49 - 1:3, Браф, 73 - 1:4, Лападула, 83 - 2:4
"Беневенто": Монтипо, Кальдирола, Барба, Глик, Депаоли (Ионицэ, 56), Хетемай (Яго Фальке, 56), Виола (Скьяттарелла, 46), Дабо (Инсинье, 70), Импрота, Сау (Гайч, 24), Лападула.
"Удинезе": Муссо, Молина, Родриго Бекао, Бонифаци, Ларсен (Самир, 70), де Пауль, Уолас, Перейра, Арслан (Макенго, 56), Нюйтинк, Окака Чука (Браф, 70).
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