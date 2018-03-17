"Удинезе" – "Сассуоло" - 1:2 (обзор)

Теги удинезесассуоло

"Удинезе" – "Сассуоло" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Сассуоло".

Не пропустите: "Сассуоло" на выезде одолел "Удинезе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 28 53
6 Милан 27 47
7 Сампдория 28 44
8 Аталанта 27 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 28 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Сассуоло 28 27
15 Кальяри 27 26
16 Кьево 27 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 27 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов