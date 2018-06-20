"Удинезе" шокировал "Наполи" и "Рому" ценой на молодого вратаря

"Удинезе" объявил "Наполи" и "Роме" цену на вратаря Алекса Мерета, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, фриульский клуб не намерен расставаться с голкипером меньше, чем за 35 миллионов евро. Эта стоимость отпугнула претендентов на Мерета и он, скорее всего, останется в "Удинезе".

В минувшем сезоне 21-летний Мерет выступал за СПАЛ на правах аренды, провел 14 матчей и пропустил 16 голов.

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