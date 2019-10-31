"Удинезе", скорее всего, уволит нынешнего тренера Тудора

Теги игор тудорудинезедженнаро гаттузо

"Удинезе", скорее всего, уволит нынешнего тренера Тудора

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером "Удинезе". Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, в итальянском клубе недовольно результатами команды. "Удинезе" проиграл в двух последних матчах чемпионата с "Аталантой" (1:7) и "Ромой" (0:4).

Ожидается, что будущее нынешнего тренера клуба Игора Тудора решится в ближайшие дни.

На данный момент, Гаттузо - главный кандидат на замену Тудора.

Ранее 41-летнему специалисту предлагали работу в "Дженоа" и "Сампдории", однако он отказался.

Последним клубом, который возглавлял Гаттузо был "Милан".

Не пропустите: Гаттузо сделал выбор между "Дженоа" и "Сампдорией"| http://soccernews.ru
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