"Удинезе", скорее всего, уволит нынешнего тренера Тудора

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером "Удинезе". Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, в итальянском клубе недовольно результатами команды. "Удинезе" проиграл в двух последних матчах чемпионата с "Аталантой" (1:7) и "Ромой" (0:4).

Ожидается, что будущее нынешнего тренера клуба Игора Тудора решится в ближайшие дни.

На данный момент, Гаттузо - главный кандидат на замену Тудора.

Ранее 41-летнему специалисту предлагали работу в "Дженоа" и "Сампдории", однако он отказался.

Последним клубом, который возглавлял Гаттузо был "Милан".

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