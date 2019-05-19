"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)
Вашему вниманию представляются видеообзоры трёх матчей 37-го тура итальянской Серии А.
"Удинезе" – СПАЛ - 3:2
"Дженоа" – "Кальяри" - 1:1
"Сассуоло" – "Рома" - 0:0
Не пропустите: "Рома" потеряла очки в игре с "Сассуоло". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)
-
"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)
-
ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1
-
"Витесс" Слуцкого уступил "Гронингену" в первом матче плей-офф за путёвку в Лигу Европы
-
"Жирона" вылетела в Сегунду после поражения от "Алавеса" и другие результаты 38-го тура Примеры
-
"Рома" потеряла очки в игре с "Сассуоло"
-
Впервые в истории все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы
-
ЦСКА нацелился на форварда "Ромы"
-
"Бенфика" - чемпион Португалии
-
"Бешикташ" проиграл "Трабзонспору" и потерял шансы стать чемпионом Турции
-
2
Зидан: "В следующем сезоне болельщики "Реала" будут гордиться нами"
-
Кононов прокомментировал победу над "Крыльями Советов"
-
Ковач уверен, что останется в "Баварии"
-
1
"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл
-
Роналду в твиттере попрощался с Аллегри
-
"Дженоа" благодаря Кришито вырвала ничью в матче с "Кальяри"
-
"Спартак" одолел "Крылья Советов" и вернулся на четвёртое место в РПЛ
-
"Манчестер Сити" деклассировал "Уотфорд" и стал обладателем Кубка Англии
-
ЦСКА теряет Влашича
-
Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|37
|41
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|37
|37
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15