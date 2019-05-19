"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)

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"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры трёх матчей 37-го тура итальянской Серии А.

"Удинезе" – СПАЛ - 3:2

"Дженоа" – "Кальяри" - 1:1 

"Сассуоло" – "Рома" - 0:0

Не пропустите: "Рома" потеряла очки в игре с "Сассуоло". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 36 42
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Кальяри Кальяри 37 41
13 Фиорентина Фиорентина 36 40
14 Болонья Болонья 36 40
15 Удинезе Удинезе 37 40
16 Парма Парма 36 38
17 Дженоа Дженоа 37 37
18 Эмполи Эмполи 36 35
19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 36 15
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