"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)
Представляем видеообзоры трех матчей 8-го тура Серии А.
Обзор встречи "Удинезе" - "Торино":
Обзор встречи "Сампдория" - "Рома":
Обзор встречи "Кальяри" - СПАЛ:
А еще: "Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Болонья
|8
|9
|13
|Хеллас Верона
|8
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Сассуоло
|7
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3