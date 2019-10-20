"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)

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"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)

Представляем видеообзоры трех матчей 8-го тура Серии А.

Обзор встречи "Удинезе" - "Торино":

Обзор встречи "Сампдория" - "Рома":

Обзор встречи "Кальяри" - СПАЛ:

А еще: "Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)| http://soccernews.ru
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"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех

"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех

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2 Интер Милан Интер Милан 8 21
3 Аталанта Аталанта 8 17
4 Наполи Наполи 8 16
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 8 12
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Парма Парма 7 9
11 Милан Милан 7 9
12 Болонья Болонья 8 9
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 8 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Брешия Брешия 6 6
16 Сассуоло Сассуоло 7 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
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