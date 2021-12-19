"Удинезе" уничтожил "Кальяри" в Серии А

Теги кальяриудинезе

"Удинезе" уничтожил "Кальяри" в Серии А

Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде разгромил "Кальяри" со счетом 4:0.

Победу удинскому клубу принесли дубль Жерара Деулофеу, а также голы Жана-Виктора Макенго и Науэля Молины.

"Удинезе", набрав 20 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 10 очками остался на 19-й позиции.

"Кальяри" – "Удинезе" - 0:4 (0:2)
Голы: Макенго, 4 - 0:1, Деулофеу, 45 - 0:2, Молина, 50 - 0:3, Деулофеу, 69 - 0:4

"Кальяри": Краньо, Белланова, Годин, Чеппителли, Карбони (Касерес, 46), Далберт (Ликояннис, 46), Дзаппа, Марин, Грасси, Нандес (Кейта Бальде, 46), Жоао Педро, Паволетти (Дейола, 70).

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан, Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету.

Удаление: Марин (66).

Не пропустите: "Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 декабря

Главные новости дня: 18 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов