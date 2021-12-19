"Удинезе" уничтожил "Кальяри" в Серии А

Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде разгромил "Кальяри" со счетом 4:0.

Победу удинскому клубу принесли дубль Жерара Деулофеу, а также голы Жана-Виктора Макенго и Науэля Молины.

"Удинезе", набрав 20 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 10 очками остался на 19-й позиции.

"Кальяри" – "Удинезе" - 0:4 (0:2)

Голы: Макенго, 4 - 0:1, Деулофеу, 45 - 0:2, Молина, 50 - 0:3, Деулофеу, 69 - 0:4

"Кальяри": Краньо, Белланова, Годин, Чеппителли, Карбони (Касерес, 46), Далберт (Ликояннис, 46), Дзаппа, Марин, Грасси, Нандес (Кейта Бальде, 46), Жоао Педро, Паволетти (Дейола, 70).

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан, Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету.

Удаление: Марин (66).

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