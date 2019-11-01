"Удинезе" уволил главного тренера Игора Тудора из-за неудовлетворительный результатов команды.

Напомним, в последних двух матчах команды: с "Аталантой" (1:7) и "Ромой" (0:4) команда потерпела разгромное поражение.

И.о. тренера клуба временно назначен Лука Готти.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами на пост главного тренера "Удинезе" являются Массимо Каррера, Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

В чемпионате Италии "Удинезе" занимает 14 место.

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