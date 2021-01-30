"Удинезе" выкупил Деулофеу

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"Удинезе" выкупил Деулофеу

"Удинезе" выкупил права на нападающего "Уотфорда" Жерара Деулофеу.

Как сообщает сайт клуба, с 26-летним испанцем был подписан контракт до лета 2024 года.

"Удинезе" арендовал Деулофеу прошлым летом. По информации Transfermarkt, стоимость трансфера составила 12 миллионов евро.

Деулофеу провел за "Удинезе" 12 игр, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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