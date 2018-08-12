"Удинезе" вылетает из Кубка Италии, "Дженоа" идёт дальше

В субботу состоялись два матча третьего раунда Кубка Италии. "Удинезе" неожиданно проиграл "Беневенто" и вылетел из турнира, а вот "Дженоа" без проблем разобралась с "Лечче".

"Удинезе" - "Беневенто" - 1:2

Голы: Мачис, 6 - 1:0, Виола, 68 - 1:1, Тельо, 104 - 1:2.

"Удинезе": Николас, Ваге, Пеццелла (Аднан, 75), Самир, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана (Балич, 100), Барак (Пуссетто, 71), Мачис, де Пауль, Лазанья.



"Дженоа" - "Лечче" - 4:0

Голы: Пентек, 2 - 1:0, Пентек, 9 - 2:0, Пентек, 19 - 3:0, Пентек, 37 - 4:0.

"Дженоа": Маркетти, Кришито, Сполли (Гюнтер, 60), Зуканович, Бираски, Лазович, Хильемарк, Ромулу, Пандев, Пентек (Маццителли, 60), Куаме.

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