"Удинезе" вырвал победу у "Лечче" в Серии А

"Удинезе" обыграл "Лечче" в гостевом матче 18-го тура Серии А.

Победный гол забил Родриго Де Пауль на 88-й минуте встречи.

"Лечче" - "Удинезе" - 0:1

Голы: Де Пауль, 88 - 0:1

"Лечче": Габриэл, Делль`Орко, Лучони, Донати, Россеттини, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Манкозу, Петриччоне, Фалько, Эль-Бабакар (Ла Мантия, 80).

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Нюйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Сема (Пуссетто, 75), Мандрагора, де Пауль (Барак, 90), Фофана, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука

"Удинезе" с 21 баллом занимает 13 место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 15 очками располагается на 17 позиции.

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