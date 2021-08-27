"Удинезе" вышел на первое место в Серии А

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"Удинезе" вышел на первое место в Серии А

Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Удинезе" разгромил "Венецию" со счетом 3:0.

Победу удинцам принесли голы Игнасио Пуссетто, Жерара Деулофеу и Науэля Молины.

"Удинезе", набрав четыре очка, вышел на первое место в турнирной таблицы Серии А. "Венеция" с нулем очков занимает последнее, 20-е место.

"Удинезе" – "Венеция" - 3:0 (1:0)
Голы: Пуссетто, 29 - 1:0, Деулофеу, 70 - 2:0, Молина, 90 - 3:0

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас (Удоджи, 90), Макенго (Деулофеу, 61), Пуссетто (Окака Чука, 80).

"Венеция": Ледзерини, Маццокки, Кальдара, Свобода (Шнегг, 78), Чеккарони, Чрнигой (Вакка, 71), Хейманс (Перец, 57), Бузио, Анри (Форте, 78), Окереке, Юнсен (Сигурдссон, 71).

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