"Удинезе" вышел на первое место в Серии А
Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Удинезе" разгромил "Венецию" со счетом 3:0.
Победу удинцам принесли голы Игнасио Пуссетто, Жерара Деулофеу и Науэля Молины.
"Удинезе", набрав четыре очка, вышел на первое место в турнирной таблицы Серии А. "Венеция" с нулем очков занимает последнее, 20-е место.
"Удинезе" – "Венеция" - 3:0 (1:0)
Голы: Пуссетто, 29 - 1:0, Деулофеу, 70 - 2:0, Молина, 90 - 3:0
"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас (Удоджи, 90), Макенго (Деулофеу, 61), Пуссетто (Окака Чука, 80).
"Венеция": Ледзерини, Маццокки, Кальдара, Свобода (Шнегг, 78), Чеккарони, Чрнигой (Вакка, 71), Хейманс (Перец, 57), Бузио, Анри (Форте, 78), Окереке, Юнсен (Сигурдссон, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17