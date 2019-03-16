Удивительная развязка в Берлине: "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой", которая завершала матч вдевятером

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" переиграла "Герту" со счётом 3:2.

События в матче развивались максимально интересно. На быстрый гол Саломона Калу ответил Томас Дилэйни, затем берлинцы снова вышли вперёд благодаря реализованному пенальти, но "шмели" в дебюте второго тайма восстановили паритет. Всё шло к боевой ничьей, но это не устраивало Марко Ройса, который в компенсированное время принёс победу своей команде.

"Герта" – "Боруссия Д" - 2:3

Голы: Калу, 4 - 1:0, Дилэйни, 14 - 1:1, Калу, 35 (пенальти) - 2:1, Загаду, 47 - 2:2, Ройс, 90 - 2:3.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Майер, Лазаро, Калу (Ибишевич, 77), Груйич, Дуда (Лустенбергер, 89), Зельке (Лекки, 77).

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Загаду, Аканджи, Вольф (Хакими, 78), Пулишич, Ройс, Санчо (Топрак, 90), Бруун Ларсен (Геррейру, 75), Вайгль, Дилэйни.

Удаления: Торунарига (85), Ибишевич (90).

Благодаря этому результату "Боруссия" единолично возглавила турнирную таблицу первенства, а "Герта" осталась на 10-й строчке.

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