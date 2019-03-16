Удивительная развязка в Берлине: "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой", которая завершала матч вдевятером
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" переиграла "Герту" со счётом 3:2.
События в матче развивались максимально интересно. На быстрый гол Саломона Калу ответил Томас Дилэйни, затем берлинцы снова вышли вперёд благодаря реализованному пенальти, но "шмели" в дебюте второго тайма восстановили паритет. Всё шло к боевой ничьей, но это не устраивало Марко Ройса, который в компенсированное время принёс победу своей команде.
"Герта" – "Боруссия Д" - 2:3
Голы: Калу, 4 - 1:0, Дилэйни, 14 - 1:1, Калу, 35 (пенальти) - 2:1, Загаду, 47 - 2:2, Ройс, 90 - 2:3.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Майер, Лазаро, Калу (Ибишевич, 77), Груйич, Дуда (Лустенбергер, 89), Зельке (Лекки, 77).
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Загаду, Аканджи, Вольф (Хакими, 78), Пулишич, Ройс, Санчо (Топрак, 90), Бруун Ларсен (Геррейру, 75), Вайгль, Дилэйни.
Удаления: Торунарига (85), Ибишевич (90).
Благодаря этому результату "Боруссия" единолично возглавила турнирную таблицу первенства, а "Герта" осталась на 10-й строчке.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" сильнее "Шальке" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|2
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Хоффенхайм
|26
|38
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13