Удивительная развязка в Берлине: "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой", которая завершала матч вдевятером

Теги гертаборуссия дортмундмарко ройс

Удивительная развязка в Берлине: "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой", которая завершала матч вдевятером

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" переиграла "Герту" со счётом 3:2.

События в матче развивались максимально интересно. На быстрый гол Саломона Калу ответил Томас Дилэйни, затем берлинцы снова вышли вперёд благодаря реализованному пенальти, но "шмели" в дебюте второго тайма восстановили паритет. Всё шло к боевой ничьей, но это не устраивало Марко Ройса, который в компенсированное время принёс победу своей команде.

"Герта" – "Боруссия Д" - 2:3

Голы: Калу, 4 - 1:0, Дилэйни, 14 - 1:1, Калу, 35 (пенальти) - 2:1, Загаду, 47 - 2:2, Ройс, 90 - 2:3.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Майер, Лазаро, Калу (Ибишевич, 77), Груйич, Дуда (Лустенбергер, 89), Зельке (Лекки, 77).

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Загаду, Аканджи, Вольф (Хакими, 78), Пулишич, Ройс, Санчо (Топрак, 90), Бруун Ларсен (Геррейру, 75), Вайгль, Дилэйни.

Удаления: Торунарига (85), Ибишевич (90).

Благодаря этому результату "Боруссия" единолично возглавила турнирную таблицу первенства, а "Герта" осталась на 10-й строчке.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" сильнее "Шальке" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жирков вызван в сборную России

Жирков вызван в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 60
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
10 Герта Герта 26 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов