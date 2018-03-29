Удивительная статистика от Роналду

Статистика лишний раз подтверждает, что к концу текущего сезона форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал набирать игровую форму.

Так, согласно данным от Opta, 18 из последних 61-го удара 33-летнего бомбардира "сливочных" в Ла Лиге оказались результативными. При этом чтобы забить свой первый гол в текущем розыгрыша чемпионата Испании португальцу потребовалось нанести по воротам соперников все те же - 61 удар.

Напомним, Роналду заблокировал трансферы в "Реал" Видаля, Погба, Ибрагимовича и Мбаппе. | soccernews.ru