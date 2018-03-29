Удивительная статистика от Роналду

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Удивительная статистика от РоналдуСтатистика лишний раз подтверждает, что к концу текущего сезона форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал набирать игровую форму.

Так, согласно данным от Opta, 18 из последних 61-го удара 33-летнего бомбардира "сливочных" в Ла Лиге оказались результативными. При этом чтобы забить свой первый гол в текущем розыгрыша чемпионата Испании португальцу потребовалось нанести по воротам соперников все те же - 61 удар.

Напомним, Роналду заблокировал трансферы в "Реал" Видаля, Погба, Ибрагимовича и Мбаппе. | soccernews.ru

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Фанат РМ

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2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
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10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
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14 Эспаньол 29 35
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